Coronavirus, Savino Del Bene organizza voli charter cargo per trasporto presidi medici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ultimo charter è atterrato ieri sera a Pisa. Si tratta di unche sarà distribuito ai vari enti.per fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzandoLa Società fa sapere in una nota di collaborare regolarmente conper la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. Con il supporto dei, sono infatti in programma altri servizi charter diUn impegno verso la collettività che – sottolinea la nota – Savino Del Bene mette da 121 anni al servizio del Paese. "Già nel 1965 – ricorda la Società – ricevette un'importante attestazione dal Ministro Siviero, che ringraziava Savino Del Bene per l'impegno profuso nel recupero delle opere artistiche trafugate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale".