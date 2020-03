Coronavirus, Sardegna isolata: Mit sospende tutti i collegamenti passeggeri con l'Isola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha firmato un Decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna., e per dimostrate e improrogabili esigenze".: si viaggia solo tra Roma Fiumicino e l'aeroporto di Cagliari, a patto che le ragioni dello spostamento siano dimostrate e improrogabili, e previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna. Le modalità per le autorizzazioni verranno