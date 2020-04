© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Larinvia la riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi. Ogni giorno di chiusura in più produce". Questo il commento delall'indomani delle"In queste condizioni – sottolinea Sangalli – diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto che per adesso non sono ancora stati decisi. Bisogna invecePertanto da Confcommercio arriva laDue i punti fondamentali per Sangalli:e mettere in campo