(Teleborsa) - "I fondi ci sono e per la parte scoperta, ora non abbiamo nemmeno più i vincoli europei, possiamo indebitarci". Dalle pagine di RepubblicaUn grande piano di investimenti pubblici che movimenti 100 miliardi di risorse facendo ripartire il lavoro e ritornare la fiducia."Abbiamo molto risparmio privato, fermo per assenza di fiducia,afferma Salini paventando una". Per affrontare la crisi il nostro Paese – secondo i calcoli dell'Ad – ha bisogno di, che vanno solo sbloccate e dunque non costano denaro aggiuntivo;, che non abbiamo mai usato, ma che sono a disposizione;"Tenendo presente – conclude Salini – chein questo modo raggiungeremo lo scopo".