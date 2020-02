Coronavirus riscrive calendario eventi: Salone Auto Ginevra annullato, Risparmio slitta a giugno

Cancellata la fiera internazionale del Turismo di Berlino. ITB Berlino, la Fiera internazionale dell'industria del turismo, in programma per la prossima settimana nella capitale tedesca, è stata cancellata a causa dell'emergenza coronavirus. A renderlo noto sono stati gli organizzatori.

(Teleborsa) - Dopo lo slittamento del, inizialmente previsto ine posticipato acontinua l'elenco delle manifestazioni, dalle più piccole a quelli di più ampio respiro, costrette a rivedere il calendario a causa dell'emergenzaUltimo, solo in ordine di tempo, lo slittamento delanzichè dalIl Consiglio direttivo di Assogestioni, preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha stabilito di posticipare a giugno l'edizione 2020 del Salone del Risparmio. L'evento, previsto a Milano dal 31 marzo al 2 aprile, si terrà invece mercoledìSi tratta di una scelta diconsentirà di trasformare questo momento didell'evento e delle idee che vogliamo condividere con il nostroha commentatodirettore generale di Assogestioni.. La notizia non è giunta subito dagli organizzatori della kermesse ginevrina ma direttamente da Berna dove il Consiglio federale ha vietato tutti i principali eventi pubblici con oltre un migliaio di partecipanti. Il divieto sarà valido fino al 15 marzo, dunque, nienteQualche buona notizia però c'è.conferma invece le date della 54esima edizione di, regolarmente in calendario ad. La decisione, frutto anche di un'attenta analisi dei dati disponibili oltre che dell'ascolto delle posizioni degli stakeholder e del mercato - incluse le principali associazioni di settore - è stata adottata nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione di Veronafiere.