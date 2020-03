Coronavirus, Relatech garantisce operatività

Relatech non si ferma. L'azienda di Digital Solution ha infatti reso noto di aver messo in campo tutta la propria competenza nel campo del telelavoro – una soluzione già percorsa dal 2019 – che ha permesso all'azienda di fronteggiare tempestivamente l'attuale situazione di emergenza grazie ai programmi di lavoro agile attivati il 24 febbraio scorso. Relatech informa quindi di essere in grado di garantire l'operatività e la business continuity e allo stesso tempo tutelare la salute dei propri dipendenti e del proprio ecosistema clienti, investitori e collaboratori.



La società informa infatti che la totalità della forza lavoro delle società, per tutte le sue sedi di Milano, Genova, Napoli e Cosenza, è operativa "nel rispetto delle misure di contenimento per il contrasto dell'emergenza, dall'area Ricerca & Sviluppo, Factory IT, area finanziaria, amministrativa, risorse umane e direzione commerciale".



La società non esclude inoltre la possibilità, nel caso fosse necessario, di valutare le misure straordinarie contenute nel DL Cura Italia varato dal Governo il 16 marzo scorso.

