Coronavirus, Putin lancia vaccino russo: primi al mondo

(Teleborsa) - Ilha annunciato cheha registrato il primo vaccino contro il, sviluppato dall'istituto Gamaleya."Stamattina per la prima volta al mondo uncontro la nuova infezione da", ha affermato Putin. Ladeiè iniziata la settimana scorsa.ha dichiarato che anche aè stato somministrato ilIntanto, ilcontinua a marciare a passo veloce nel mondo. Connuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi inche così sorpassa lanel numero delle infezioni da inizio pandemia. In aumento anche le vittime correlate al virus che, con altre altre 6 morti, assommano ora a. Idella malattia - secondo i dati - sonoe di questi 381 in gravi condizioni. I test condotti ieri sono stati 22.833 con un tasso di contagio pari al 7% che sembra indicare una stabilizzazione della diffusione.Anche neisecondo il ministero della sanità locale, c'è stata una nuova vittima a Ramallah: il totale ora da inizio pandemia è di 112 morti e di 19.121 (inclusa Gerusalemme est che l'Autorità nazionale palestinese computa nel suo territorio). I casi attivi sono, i guariti oltre 10mila.