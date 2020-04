© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sale aconUn dato sul quale incide, senza dubbio, anche l'52.126 contro i 41.483 di ieri. Attualmente ivale a direMa a emergere, nel corso delè ilche oggi, per la prima volta, ha raggiunto ie portando il. Si conferma, inoltre, ilche registrarispetto a ieri in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e(2.471 totali).Ilpari a– fa sapere la Protezione Civile – è, al momento, inTorna, invece, a crescere ilche oggi sono stati. In totale leA livello regionale, nel dettaglio, si registrano