Coronavirus, prima asta BCE Ltro: liquidità a banche per 109 miliardi

(Teleborsa) - Le banche europee hanno attinto a 109 miliardi di euro nella prima asta Ltro della BCE, operazione di rifinanziamento a lungo termine aggiuntiva varata, la scorsa settimana, dalla Banca centrale europea, nell'ambito delle misure dispiegate per fronteggiare l'emergenza coronavirus.



Scopo del'operazione: fornire immediata liquidità a supporto del sistema finanziario dell'area euro in attesa che a giugno scattino i nuovi prestiti Tltro III.



A fare richiesta dei prestiti, assegnati ad un tasso negativo dello 0,5%, sono state 110 banche dell'Eurozona, secondo quanto riferito dalla stessa BCE. I finanziamenti scadranno il prossimo 24 giugno, giorno in cui saranno assegnati i nuovi prestiti Tltro III.



