Covid, «nel 2020 perdita 500 mila posti: si recupereranno 250 mila posti nel 2021»

Per il coronavirus nel 2020 perdita di mezzo milione di posti: si recupereranno poi 250 mila posti nel 2021. Nel 2020 con l'emergenza coronavirus si perderanno 500.000 posti di lavoro in Italia mentre nel 2021 se ne dovrebbero recuperare circa 250.000. Il dato è stato presentato dal presidente dell'Anpal (organismo vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) Mimmo Parisi in una audizione alla Commissione Lavoro del Senato. Secondo Parisi si tornerà ai livelli occupazionali pre epidemia (23,4 milioni di lavoratori) solo nel 2023.

Ultimo aggiornamento: 15:46

