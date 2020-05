© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Ha risposto così il Segretario di Stato americanoad una domanda sulla presunta origine all'interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. "Abbiamo detto fin dall'inizio che questo virus ha avuto origine a, ha dichiarato senza troppi giri di parole intervenendo su AbcNews.Questa non è la prima volta che abbiamo avuto il mondo esposto a virus come risultato di errori in un laboratorio cinese". La Cina, ha aggiunto,del Covid-19.Incalzato sulla possibilità che sia stato diffuso intenzionalmente,non si sbilancia: "Non posso rispondere alla sua domanda. Perché il partito comunista cinese si è rifiutato diquelle di Pompeo che alimentano unconche, dall'inizio dell'epidemia, ha ribattezzato il coronavirusalimentato da undell'alleanza cosiddetta- composta dagli 007 di Usa, Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda - secondo il quale Pechino avrebbe cercato di nascondere quel che accadde all'inizio. Nel documento di oltre 10 pagine, rilanciato dal "New York Post", che punta il dito contro lemetodologie utilizzate in un laboratorio di Wuhan si parla apertamente di "e gli 007 sottolineano che fino al 20 gennaio la Cina aveva smentito che il virus si trasmettesse tra esseri umani, quando, al contrario, ci sarebbero state