Coronavirus pesa sui mercati europei. Milano resiste con banche

(Teleborsa) - Finale negativo per le principali borse europee sui rinnovati timori sull'riaccesi dopo il warning di Apple. Il colosso di Cupertino ha lanciato un allarme sulle vendite, ammettendo che mancherà i suoi obiettivi a causa delle ripercussioni del virus cinese.Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,41%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 51,42 dollari per barile.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +133 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,92%.sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dello 0,75%. Si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,69%. Contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,48%., con il FTSE MIB, che avanza a 25.224 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti sanitario (+1,62%), bancario (+1,59%) e utility (+0,92%).Nel listino, i settori materie prime (-2,01%), beni per la casa (-1,35%) e costruzioni (-1,31%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo UBI Banca (+23,55%) sostenuta dalla notizia dell'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo. Tonica anche Banco BPM (+4,78%). Dal lato dei rialzi anche Diasorin (+3,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -10,83%.Lettera su Tenaris, che registra un importante calo del 2,04%.Scivola Fineco, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso Moncler, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+10,34%), Banca MPS (+5,11%), Credem (+4,23%) e Falck Renewables (+3,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerved Group, che continua la seduta con -2,74%.Affonda Sesa, con un ribasso del 2,65%.Crolla Mondadori, con una flessione del 2,43%.Vendite a piene mani su Datalogic, che soffre un decremento del 2,35%.