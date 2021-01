© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ile la Provincia autonoma direstano in rosso scuso, Veneto ed Emilia Romagna scendono in zona rossa. L', il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha aggiornato oggi la mappa dei contagi da Covid in Europa.Sono aumentate altresì lenella Penisola iberica mentre sono diminuite quelle in Germania e nel sud della Svezia. I colori dell'Unione europea assegnati per il Covid sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest'ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto il rosso scuro questa settimana. In particolare, questa ultima area indica dove il virus circola a livelli molto elevati, con ilSonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 275.179 tamponi totali tra molecolari e antigenici (ieri 293.770). Per il secondo giorno consecutivo il rapporto positivi/tamponi stabile a 5,2%.Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quotaSonoi decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a superare ida inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 64 in meno, 2.288 totali), sia quello degli, 383 in meno rispetto a ieri (sono 20.778 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(2.603), seguita dalla(1.313). Più di mille casi anche in(1.265),(1.263),(1.159) e(1.062).