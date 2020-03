Coronavirus, Patuanelli: Ecobonus 100% e incentivi rottamazione auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si moltiplicanoal Governo perchè metta in campo, il prima possibile,per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che sta giocando un pessimoalla nostraampliamento deglinuovadelle imprese; unoer ledanneggiate mediante anticipi di liquiditàdegli impianti rinnovabili gia' esistenti e una legge speciale per cantierizzare immediatamente gli investimenti sul modello Genova. Queste le misure per ilche il Governo ha in cantiere annunciate dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato da Il Sole24Ore.Per quanto riguarda la rottamazione, "Dobbiamo partire da un dato: abbiamo un parco auto fatto per il 62% di auto da Euro 4 in giù, macchine che hanno almeno dieci anni. E il 32% sono Euro3. Abbiamo bisogno di una nuova rottamazione per migliorare i livelli di emissioni e per dare un po' di ossigeno al settore. E lo stesso discorso vale per le moto e le due ruote". Per quanto riguarda l'auto elettrica, è necessario, ha sottolineato Patuanelli,con una