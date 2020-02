Coronavirus, Oms: piena fiducia all'azione dell'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia, in collaborazione con la Protezione Civile". Lo ha affermato il, in una conferenza stampa con il ministro della Salute, al termine dell'ial quale hanno preso parte anche la Commissaria Ue alla Salute,e il direttore EcdcKluge ha sottolineato che "dobbiamo tenere presente il. Prendiamo molto sul serio questo virus, ma bisogna considerare chee guariscono. Il, soprattutto in soggetti sopra i 65 anni con altre patologie. Da esperto di malattie infettive dico però che chiunque muoia è già troppo".Il messaggio agli italiani, ha aggiunto, è "di". "Alche sta operando al massimo in prima linea - ha sottolineato - dico che devono esseree avere a disposizione tutto il materiale necessario". E infine, ", se qualcuno di ammala trattare i pazienti in maniera dignitosa e con la corretta comunicazione al pubblico", mentre "al governo italiano dico che apprezziamo molto il lavoro fatto: stanno facendo le cose giuste e dobbiamo essere pronti anche in Europa".. "E' una situazione che ci preoccupa, ma non dobbiamo cedere al panico, evitando la disinformazione, dichiarazioni xenofobe o mettendo in discussione il lavoro delle autorità pubbliche", ha detto.Quanto ai numeri ufficiali, ad oggi sono stati accertati ": 13 sono paesi della regione Ue/Oms,", ah riferito Kluge, precisando cheInfine, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,in apertura di un briefing settimanale sulla Covid-19 ha riferito che "il numero diper la prima volta il numero di. Ieri - ha detto - solo 10 nuovi casi sono stati segnalati in Cina fuori dalla provincia di Hubei", epicentro dell'epidemia di nuovo coronavirus. "Ma questo non è il momento di compiacersi - ha concluso - è il momento di continuare la vigilanza".