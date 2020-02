© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la maggior parte dei quali nella Cina continentale. Questo, ad oggi, iliniziata lo scorso dicembre Wuhan.Uno scenario in cuiavverte l'lanciando unda destinare al contrasto dell'epidemia da Coronavirus.Al di fuori della Cina èDieci nuovi casi di infezione, dopo i 10 registrati ieri, sono stati rilevati sulladove, nelle acque di Yokohama, a sud di Tokyo,. La misura è scattata dopo che, sabato scorso, un passeggero proveniente da Hong Kong è risultato positivo al test del virus ed è stato fatto sbarcare.Sul fronte internazionale si fanno sempre più stringenti le misure di sicurezza adottate dagli Stati. L'per cittadini e residenti del Paese e a chi lo violerà sarà impedito rientrare nel regno. Nelle stesse oree impostoche hanno di recente viaggiato in Cina, Hong Kong e Macao. A causa dell'emergenza Coronavirusinizialmente sospesi fino al 9 febbraio, con un ritorno al normale orario dei voli previsto per il 29 marzo.Difronte al diffondersi di tali limitazionia causa dei timori sul contagio del Coronavirus. "Si tratta di un panico artificiale che ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale" ha affermato la. In Italia, intanto, si èA seguire, si è svolta la riunione del tavolo tecnico scientifico "che valuterà ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio". In questo contestoha lanciato, dalle pagine del Messaggero, un appello al nostro Paese: "I veri amici si vedono nel momento del bisogno. L'epidemia si può prevenire, si può contenere, si può curare e non fa paura. Ciò che fa paura invece sono le bugie, il panico generato dai pregiudizi e dalle discriminazioni. Questi sono virus che causano ferite e perdite difficili da guarire e da sopperire".Tra polemiche e scetticismo in Cina i ricercatori hanno iniziato a selezionare potenziali trattamenti in grado di contrastare l'infezione da Coronavirus. Ma il"Il percorso per arrivare a dire che un farmaco è efficace e lungo e segue delle vie precise. Al momento non esiste una cura eziologica per questa malattia" ha affermato Ippolito durante la trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital a proposito delle voci provenienti dalla Cina sulla