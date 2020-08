Coronavirus, oltre 700mila morti nel mondo. Virgin Atlantic chiede bancarotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Hanno superato quotalee, nel mondo, i. In dettaglio, i decessi sono 700.683, con gliche ne contano 156.806, seguiti dalcon 95.819 e dalcon 48.869. Stati Uniti e Brasile sono anche i paesi con il maggior numero di contagi, pari rispettivamente a 4.771.080 e 2.801.921, seguiti poi da India e Russia. Questo il quadro che emerge dall'ultimo aggiornamento deiUno scenario che, soprattutto negli Stati Uniti, primo paese per numero di contagi, continua ad avere ricadute economiche devastanti. Duramente colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria, lacon sede nel Regno Unito, ha presentato unaa causa della pandemia, chiedendo al tribunale fallimentare di New York di accedere allauna sorta di concordato per ristrutturazione. La compagnia ha spiegato alla corte di aver raggiunto un accordo con i suoi azionisti per una ricapitalizzazione che dovrebbe consentire il rilancio dell'operazione. Solo un mese fa, a causa della pandemia, Virgin Atlantic aveva annunciato unche avrebbe garantitoI media britannici riferiscono anche della possibilità diNonostante – sempre secondo i dati della Johns Hopkins University – glisiano il dovvero morti in percentuale della popolazione, con 47,50 per 100mila abitanti, ieri ilnel corso di un'intervista a "Axios on HBO", si è rifiutato di ammettere la gravità dell'alto tasso di decessi da Covid-19 nel Paese.