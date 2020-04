Coronavirus, oggi in Italia 681 vittime. Primo calo ricoverati terapia intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed il dato deii, seppur in crescita, conferma una. Il dato più rilevante è però la, per la prima volta da quando è scoppiata l'emergenza. Una boccata d'ossigeno per la gestione della crisi.Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, nella consueta conferenza stampa serale, hanno raggiunto quota, evidenziando unrispetto a ieri, quando il numero delle persone colpite dal Covid-19 era aumentato di 2.339.Il dato chiave del giorno comunque è il numero di, che, portando il numero dei ricoverati a 3.994."Oggi per la. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché", annuncia in conferenza stampa il capo della Protezione Civile,, aggiungendo "è il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza".Sono, che raggiungono il numero di 15.362 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre venerdì si era registrato un aumento di 766. Iarrivano a 20.996, con unrispetto a ieri (venerdì erano +1.480).Il, incluse vittime e guariti, arriva adall'inizio dell'emergenza sanitaria.