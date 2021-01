© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È atteso per oggi undi governo in vista del nuovo provvedimento per limitare i contagi dadopo il 6 gennaio, data di scadenza del cosiddetto decreto Natale. Dopo il confronto con le Regioni avvenuto nella giornata di ieri, infatti, si fa spazio l'ipotesi di un'del ministro della Salute,, che stabilisca le misure dal 7 al 15 gennaio.Secondo quanto riporta Ansa, ci sono possibilità che il provvedimento vengo firmato entro"Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il Governo", questo è quanto avrebbe dichiarato ilieri dopo il vertice con le Regioni secondo quanto riportato da Ansa."Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'per accedere in. Misura che incide sul modello della zonizzazione", avrebbe aggiunto."La proposta oggi non è di cambiare i parametri, che restano gli stessi perché hanno funzionato, ma le soglie di accesso ad una zona, decidendo di essere ancora più rigorosi per consentire alla campagna di vaccinazione di avere delle reti sanitarie meno appesantite, da difendere con maggior forza quando l'Rt supera l'1", avrebbe detto invece durante l'incontro il ministro per le Autonomie,, sempre secondo quanto riportato dall'agenzia di informazione.