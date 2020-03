Coronavirus, mossa della BCE: nuovo QE da 750 miliardi. Conte soddisfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo una giornata scon loche ha sfondatopoco dopo la mezzanotte, al termine di una riunione d'emergenza, ovviamente telefonica, del Consiglio direttivo convocata dalla Presidenteladecidendo di intervenire tempestivamente e in via straordinaria con un nuovo strumento per contenere l'impatto della pandemia su mercati e bond. Pronto, dunque, un "di titoli pubblici e privati da acquistare entro la fine dell'anno.ha detto a fine vertice la Presidente Lagarde.- Il cosiddettoda 20 miliardi al mese, già potenziato didi euro promessi entro la fine dell'anno nella precedente riunione del board che però avevano deluso, diventa unda oltreper l'anno in corso da modulare conanche rispetto ai vincoli imposti sul massimo acquistabile e che coniugherà a seconda delle, monitorando i focolai di crisi che creeranno tensioni sul mercato dei titoli di Stato.Di fronte al crollo delle Borse e alla fiammata degli spread che rischiava di rimettere in discussione le fondamenta dell'euro, arriva dunque un nuovoche mira a mettere all'angolo i mercati e dare ossigeno a famiglie e impreseLa sigla è PEPP e - chiarisce una nota - lo strumento verrà utilizzato "finché laè finita,Lagarde: "Nessun limite all'impegno" – Una partita che si gioca anche dialetticamente. Ecco allora che, diventa la frase che, significativamente, va a sostituire, e allo stesso tempo confermare, ildi Mario Draghi che proprio Lagarde non aveva pronunciato pochi giorni fa, facendo tremare l'economia italiana.dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la BCE". E' quanto ha scritto su Twitter il Premier, commentando la decisione dell'Eurotower.