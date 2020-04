Coronavirus, morto primo marinaio portaerei Roosevelt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il marinaio era stato trasferito in un reparto di isolamento a Guam dopo essere stato testato positivo il 30 marzo.. Il nome del marinaio morto non è stato reso noto dalla US NAVY fino a quando la famiglia non sarà informata del decesso.. La sua richiesta, per "motivazioni ingenue e stupide",. Il provvedimento aveva scatenato una violenta protesta pubblica che ha presto portato alle dimissioni del segretario alla Marina Thomas Modly.