Coronavirus, morti nel mondo superano mezzo milione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' l'esito dell'ultimo bilancio tracciato dalla, secondo cui i morti nel mondo hanno raggiunto un livello di 500.108, in gran parte negli(125.803) che si confermano ildalla pandemia. I contagi a livello globale sono 10.145.791 , un quarto negli Stati Uniti (2.548.996 casi).Dopo gli USA, al top sia per numero di morti che di contagi, si classifica il, che conta oltre 1,3 milioni di casi e 57 mila decessi dopo iregistrati nelle. In generale, la situazione dell'continua a destare grande, con oltrenelle ultime 24 ore e 2.506 morti in più. In gran parte è colpa del Brasile, ma la situazione è pesante anche ined altri Paesi dell'America del Sud.Aldella triste graduatoria mondiale laconche portano il numero totale a 634.437, mentre si sono registrati nell'ultimo giorno 104 nuovi decessi per un totale di 9.073.Invi sonopiù 5 importati da altre regioni, che portano l bilancio il totale a 83.512 contagi, 4.634 decessi e 78.460 guarigioni., che registra il(112 nuovi contagi da ieri). In totale si registrano dall'inizio della pandemia 18.366 contagi e 972 decessi.