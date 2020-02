Coronavirus, Moody's: peserà sul Pil italiano, cresce il rischio recessione

Il coronavirus peserà sulla crescita economica dell'Italia, ma difficilmente peserà sul suo rating. Lo afferma Moody's in una nota, sottolineando che l'epidemia aumenta il rischio che l'Italia scivoli in recessione. Il itema sanitario italiano «è ben equipaggiato per fare fronte all'emergenza» innescata dall'epidemia di coronavirus «grazie ad alti standard medici e sulle pratiche», si legge in una nota di Moody's, secondo cui «alcuni costi addizionali resi necessari dall'epidemia potrebbero essere assorbiti dalle regioni». Tuttavia, «in caso di un deterioramento prolungato della situazione, si prevede che il Ggoverno centrale interverrà aumentando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale».

Le amministrazioni regionali «sono in prima linea per combattere l'epidemia» e hanno «sistemi sanitari equilibrati grazie ai finanziamenti adeguati in arrivo dal Fondo sanitario nazionale», si legge. Parlando invece delle implicazioni fiscali dell'epidemia, secondo l'agenzia di rating saranno «negative, ma gestibili», tanto più che «la posizione di bilancio dell'Italia è ragionevolmente in buon salute».

ll coronavirus è stato un duro colpo per l'economia cinese, che ora minaccia di mettere fuori gioco l'economia di tutto il mondo, scrive ancora Moody's. Una recessione globale è quello che si teme se il Covid-19 dovesse trasformarsi una pandemia e le probabilità che ciò accada, aumentano con il crescere dei contagi in Italia e in Corea del Sud. L'economia statunitense è più isolata dall'impatto del virus, ma non è immune, e in questo scenario subirebbe una flessione. Secondo il report redatto dall'agenzia di rating, l'economia globale subirà un impatto sul Pil di quasi un punto percentuale nel primo trimestre (dato annualizzato), e rallenterà di 0,4 punti percentuali fino al 2,4% nel 2020. Per il contesto, la crescita potenziale globale è stimata al 2,8%.

«L'economia Usa - prosegue il report - registrerà una crescita tendenziale di solo l'1,3% nel primo trimestre, in calo dello 0,6% a causa del virus. La crescita nel 2020 dovrebbe ora essere dell'1,7%, in calo dello 0,2%. La crescita potenziale dell'economia Usa è stimata intorno al 2%».

