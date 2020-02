Coronavirus, Mipaaf attiva task force per monitorare condizioni settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha attivato unasugli sviluppi dell'epidemia daper monitorare. Sono già stati definiti incontri con le organizzazioni di settore, la distribuzione, le parti sociali e le regioni.La Ministraha assicurato. "Dopo una mattinata di confronto con il Gabinetto, i Capi dipartimento e gli Uffici del Ministero - ha spiegato - abbiamo condiviso l'attivazione di una Task Force presso il Mipaaf e giàcon organizzazioni di settore, distribuzione, parti sociali, Regioni"."Siamo fortemente impegnati, ognuno per le sue competenze - ha aggiunto Bellanova - sulla tutela e salvaguardia della salute e soprattutto sul contenimento dei rischi. Discuteremo con le imprese e tutti i soggetti della filiera agroalimentare, distribuzione inclusa, per comprendere la strumentazione migliore da mettere in campo e le priorità da affrontar".