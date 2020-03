© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Senza, ma senza, possiamo e dobbiamo avereil Presidente della Repubblicasi rivolge agli italiani, con parole misurate e ferme, in un video messaggio di tre minuti sull'"Il– cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere - ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sonoallargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento ciascuno di noi cdice il Presidente invitando atutti i protagonisti della politica italiana, chiamati ad agire con un'Poi Mattarella.Quindi l'elogio ai"L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando - prosegue il Capo dello Stato - doverosamente con pienainformazione nei confronti della pubblica opinione. L'insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati diIl pacchetto di misure economiche per l'emergenza coronavirus "vale 6,3 miliardi in termini di impatto sul deficit pubblico"Lo ha scritto ilnella lettera allasullo scostamento delper ilA settembre, si legge,Se il Parlamento approverà la spesa aggiuntiva, la proiezione delAlla luce di questa grave situazionescrive ancora il Ministro riferendosi all'emergenza nel nostro Paeseabbiamo deciso diIl pacchetto consiste principalmente in unai settori e alle imprese più colpiti, anche attraverso il rinvio di alcuni pagamenti fiscali e previdenziali e la fornitura di garanzie statali per assicurare il credito"."Inoltre - aggiunge Gualtieriforniremo risorse extra per ilin modo che possano, rispettivamente, fornireDeceduta all'ospedale San Giovanni di Roma una paziente cardiopatica di 87 anni da un primo test risultata positiva al coronavirus. La donna era ricoverata al San Giovanni dal 17 gennaio e ha avuto ", precisa l'ospedale sottolineando che "stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia decedutaAl momento, nel nostro Paese, secondo i dati aggiornati si contano40 più di ieri.