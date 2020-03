© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Stiamo affrontando tutti – Germania, Italia e tanti altri Paesi – questodell'epidemia di coronavirus e "mi auguro fortemente che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il".Così il Presidente della Repubblicain una lettera di risposta al Presidente tedesco, pubblicata sul sito del Quirinale."Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana", spiega il Capo dello Stato."Sono altamente riconoscente – e, con me, l'intera Italia – per lae concretamente posta in essere dalla Germania. L'intesa tra i nostri Ministeri della Salute con l'invio dalla Germania in Italia di forniture di dispositivi medici è di grande importanza anche come segno della profonda amicizia che lega i nostri Paesi"."Abbiamo bisogno - conclude Mattarella - di uno. L'Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire".