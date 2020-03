Coronavirus, l'Europa fa scudo: flessibilità e misure in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla finestra, "frastornati" dall'emergenza sanitaria per il Coronavirus e dai timori per l'impatto - al momento ancora difficile d stimare - dell'epidemia sull'economia globale. Dopo l'intervento "a sorpresa" della Fed, che ha tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse americani, riflettori puntati sulla riunione dellain programma giovedì, per capire qualiintende mettere in campo con lachiamata a fronteggiare unaInfatti, rispetto allo scorso 23 gennaio, data dell'ultima riunione del board, lo scenario infatti è completamente mutato e l'Istituto di Francoforte nelle scorse ore, aveva anticipato chedel Coronavirus ed è pronta ad adottare, se necessario.Secondo la maggioranza degli analisti,La prima: abbassare ulteriormente il costo della liquidità per le banche, rivedendo persino i contratti già realizzati e aiutando l'afflusso del credito alle piccole e medie imprese in difficoltà. La seconda: unoggi limitato aFare in fretta e fare bene. L'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus ha convinto tutti:Proprio ieri, sono arrivate anche le parole della Presidente della Commissione UE Von der Leyen, Per rispondere al "vasto impatto" che l'epidemia di Coronavirus avràla Commissione europea "discuterà con l'Eurogruppo la prossima settimana le possibili azioni a livello UE", e in particolarenell'applicazione del Patto di Stabilità e "Rispondendo a una domanda sugli interventi finanziari che gli Stati e l'Ue potrebbero decidere, ha aggiunto che la Commissione e' "in contatto con gli Stati membri e, per le questioni macroeconomiche, con laL'azioneha precisato.