Coronavirus, l'EBA rinvia stress test al 2021

(Teleborsa) - L', Autorità di supervisione del settore bancario europeo,, a causa dell'emergenzai cui "effetti economici sono difficilmente quantificabili, ma impatteranno l'attività economica"."Ciò consentirà alle banche - spiega - di concentrarsi sul garantire la continuità delle loro operazioni core, tra cui il sostegno (finanziario, Ndr) dei propri clienti".in tutta l'UE al fine di fornire informazioni aggiornate sulledelle banche e sullaL'Europea Banking Authority, inoltre, "dove appropriato, di, comprese le ispezioni in loco,e, eventualmente, rimandare quelle ritenute non essenziali". ""Le autorità di vigilanza - consiglia - potrebbero anche offrire alle banche un certo margine di tolleranza su alcuni elementi soggetti a vigilanza, senza mettere in gioco le informazioni cruciali necessarie per monitorare da vicino la situazione finanziaria e prudenziale delle banche.