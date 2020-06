Coronavirus, l'America Latina supera la soglia dei 100mila morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Nelle ultime 24 ore ilha raggiunto quotadi cui oltre la metà registrati inForte impennata anche deiche segnano un totale dicon un aumento rispetto a ieri diNella Regione il, secondo Paese al mondo dietro gli Usa sia per contagi sia per morti, con, più 39.436 rispetto a ieri, e(+1.374).A livello globale – secondo i dati elaborati dall'Ansa – al secondo e terzo posto figurano, a notevole distanza, il(260.810 casi e 8.404 morti) e il(250.767 e 4.505). Seguono(191.410 contagi e 23.377 morti),(73.572 e 2.404),(51.643 e 4.274),(47.216 e 1.078),(27.936 e 675),(26.752 e 521) e(25.493 e 820). Ilha annunciato ieri sera che, di fronte allo sviluppo del Covid-19 in Colombia, ilche doveva terminare il 30 giugno, è stato prorogato alNel mondo la pandemia ha causato, finora, oltre 475mila morti. Secondo un conteggio effettuato dall'Afp il bilancio è raddoppiato in meno di due mesi. In totale,e attualmente sonoregistrati. L'rimane l'area con il maggior