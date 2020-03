Coronavirus, Italo: copertura sanitaria per i 1.500 dipendenti

Coronavirus, Italo ha deciso di mettere in campo misure eccezionali per i dipendenti.



Da oggi infatti - si legge in una nota - «tutto il team di Italo beneficerà di una speciale copertura sanitaria, studiata ad hoc per fronteggiare questa emergenza globale. L'assicurazione coprirà tutte le fasi possibili del decorso del virus: dall'indennità di ricovero all'indennità di convalescenza, fino a riconoscere un'assistenza post-ricovero che prevede un aiuto pratico nella realtà familiare di tutti i giorni per supportare attività come consegna spesa a domicilio, servizio di baby sitter e pet sitter, collaboratrice domestica e tanto altro».



«Un'iniziativa di Italo per i suoi 1500 dipendenti per stargli vicino nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso e prestare loro un concreto supporto», conclude la nota. Ultimo aggiornamento: 13:22