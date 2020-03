Coronavirus, Intesa Sp estende l'assicurazione ai positivi al virus

Gli assicurati di Intesa Sanpaolo Assicura positivi al COVID19 – o che dovessero contrarre il virus – potranno fare ricorso alla diaria da ricovero non soltanto in caso di degenza in ospedale, ma anche durante la quarantena, senza applicazione di franchigie e carenze.



È l'ultima delle iniziative messe in campo dalla Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo per far fronte all'emergenza sanitaria da Coronavirus in corso. Le estensioni sono valide per gli assicurati che hanno sottoscritto le polizze per cui è prevista la misura entro il 9 marzo 2020.



"In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese – afferma Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione assicurativa – riteniamo che il contributo della nostra Compagnia a sostegno dei clienti assicurati si debba esprimere sia attraverso la conferma di un servizio di assistenza adeguato alle circostanze che stiamo vivendo, sia incrementando le opzioni delle singole polizze.

