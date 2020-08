Coronavirus, incremento positivi torna sotto quota mille

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con, in Italiache torna sotto quota mille (ieri era stato di 1365). Un dato che porta ilDegli attuali24.696 persone sono in isolamento domiciliare, 1288 sono ricoverati in ospedale, +37 rispetto a ieri, e 94 sono ricoverati in terapia intensiva, ancora in aumento, +8 rispetto a ieri. Questi i dati diffusi oggi nela fronte deiSempre nelle ultime 24 ore sonolenel nostro Paese per Covid-19. Iegistrati oggi nel bollettino sono in totaleche rispetto ieri segnano un dato negativo -883 per effetto, probabilmente, di un ricalcolo.A livello regionale rimane alta l'attenzione indove i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza sono in totaleNell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Restain tutto. In totale sono stati eseguiti 135.617 tamponi, con un incremento di 1.083 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra un paziente in più in terapia intensiva, quattro attualmente nell'Isola. Le persone in isolamento domiciliare sono 757. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.266 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.193 casi positivi complessivamente accertati, 401 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari.In testa alla classifica, con il maggior numero di positivi, rimane ladove, a fronte di, sonoriscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi e i nuovi positivi è pari all'1,36%. I decessi, delle ultime 24 ore sono 2, per un totale complessivo di 16.865. In terapia intensiva ci sono attualmente 22 persone (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono a quota 195 (+1). I guariti/dimessi raggiungono il totale complessivo di 76.258 (+10), di cui 1.286 dimessi e 74.972 guariti. Quanto ai nuovi casi per provincia su 135 quelli della sola provincia di Milano sono 54, di cui 30 a Milano città; 19 in quella di Bergamo; 7 in quella di Brescia; 8 in quella di Como; 3 a Cremona; 11 a Lecco: 1 a Lodi; zero a Mantova; 13 a Monza e Brianza; 1 a Pavia; 1 a Sondrio; 7 a Varese.Conè lala regione che registra il maggior incremento di contagi. Segue ilcon 148 nuovi casi, lacon 135, l'con 117. A zero contagi; 2 nelle. Contagi a una cifra anche nella provincia autonoma di(3), nella(4), in(5), in(9).