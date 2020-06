© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con lariprende a crescere il numero diAlla data del 31 maggio le denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail sonorispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio. Isono, pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all'Istituto nel periodo preso in esame e concentrati soprattutto nei mesi di marzo (40%) e aprile (56%). Questo il quadro rilevato dalPiù della metà delle denunce (55,8%) e quasi sei casi mortali su 10 (58,7%) ricadono nel Nord-Ovest. La, in particolare, si conferma la regione più colpita, con ile ilIl 30,4% delle 16.700 infezioni denunciate nel territorio lombardo riguardano lama il primato negativo dei casi mortali, con 25 decessi, è dellaIl– che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – registra, insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità, l'81,6% delle denunce (e il 39,3% dei casi mortali). Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di alloggio e ristorazione e il commercio.Con il 41,3% delle denunce complessive, circa l'84% delle quali relative a infermieri, larisulta quella più coinvolta da contagi. Seguono gli operatori socio-sanitari (21,5%), i medici (11,0%), gli operatori socio-assistenziali (8,3%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%).Per quanto riguarda icirca la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Anche in questo caso le categorie più colpite sono quelle dei tecnici della salute (il 66% sono infermieri), con il 14,2% dei casi mortali codificati, e dei medici (13,2%).Ile il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all'82,7% del totale. L'età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (57 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. Il 71,2% dei decessi è concentrato nella fascia di età 50-64 anni, seguita da quella over 64 anni (18,3%). La quota dei lavoratori stranieri è pari al 15,6% del totale delle denunce e al 10,1% dei decessi.