© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopodaal(al momento, per il– terzo al mondo per numero di contagiati dopo Cina e Corea del Sud. – si prospetta ancora unaAd anticipare ilGovernatore della Banca d'Italia,, in un'intervista a Bloomberg da Riad a margine dei lavori del G20. ", ha detto sottolineando che a livello globale se non si vedranno rapidamente gli effetti di una ripresa a V in seguito al coronavirus allora sarà– Ed ecco, dunque, che sul PIL avanza ilLe ultime previsioni del Governo dell'inverno scorso guardavano a unma pochi giorni fa il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha ammesso che, di fronte a un "impatto significativo"E proprio dal– con il Coronavirus che inevitabilmente ha dominato la scena della riunione delle prime 20 economie al mondo – il Titolare del Tesoro chiede misure comuni: "e, coordinate e adeguate ad affrontare in modo tempestivo ed– Il Nordinfatti, preoccupa non poco. "Per quanto riguarda il peso del mondo produttivo settentrionale sul resto del Paese, secondo l'Istat, il Pil dell'Italia nel 2017 – ultimo anno per cui ci sono i dati ripartiti per regioni – è stato pari a 1.725 miliardi circa di euro. Laha contribuito per 383,2 miliardi, il Veneto per 162,5 miliardi, l'Emilia-Romagna per 157,2 miliardi. Dunque, sommando i dati delle tre regioni, risulta un contributo al Pil nazionale pari a circa 703 miliardi di euro. In percentuale rispetto alscrive oggi Milano Finanza, prospettando dunque una– CoronavirusA sottolinearlo il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georigieva, al G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali a Riad.che l'economia mondiale si trova ad affrontare, incluso il coronavirus che è un "una tragedia umana" con, aggiunge.Il- che ieri è intervenuto in diverse trasmissioni tv per rassicurare i cittadini - ha parlato dei provvedimenti adottati fin qui dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus.he occorre mettere in campo tutte le misure necessarie perchè il quadro è estremamente complessoha sottolineato.e Governo al lavoro: al vaglio dei tecnici del