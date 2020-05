Coronavirus, in Italia 7mila casi in meno in 24 ore. È record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quasi 7mila malati in meno rispetto a ieri. Secondo isono, un dato che, in 24 ore, segna un. Un record dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese.Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus,. L'alto numero di pazienti guariti nelle ultime 24 ore (oltre 8mila) è dovuto, tuttavia, – sottolinea la Protezione Civile – "a un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti".che ha visto unmentre ieri l'aumento era stato di 236., vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sonocon un incremento rispetto a ieri di 1.444 casi (ieri l'aumento era stato di 1.075).sono stati in totale, con un incremento di 86.263 rispetto a ieri. LesonoNel dettaglio glisono 31.753 in(-5.345); 14.858 in(-465); 8.391 in(-290); 6.789 in(-327); 5.088 in(-102); 3.306 in(-121); 4.433 nel(+63); 3.236 nelle(+17); 2.340 in(-190); 982 nella(-59); 2.903 in(-36); 2.201 in(-1); 962 in(-22); 1.791 in(-18); 579 nella(-33); 171 in(-5); 623 in(-19); 127 ina (+17); 644 in(-6); 172 in(-5); 179 in(+2)., sono in14.611 (+222);3.247 (+31);3.737 (+32);1.568 (+23);899 (+10);1.243 (+11);538 (+4);943 (+7);376 (+7);437 (+4);438 (+5);250 (+3);306 (+3);341 (+6);286 (+0);70 (+0);119 (+0);139 (+0);89 (+1);25 (+0);22 (+0).