(Teleborsa) - Sono 13.720 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con poco più di 111mila tamponi totali, il dato più basso dal 19 ottobre (ieri erano stati 163.550). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi totali a 12,33% (ieri 11,54%).



Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sale così a 1.742.557.



528 le nuove vittime, che porta il conteggio totale a 60.606 morti da inizio pandemia. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 72 in meno, 3.382 totali) ma sale quello degli ospedalizzati con sintomi: 133 in più rispetto a ieri (sono 30.524 in totale).



La Regione con più nuovi casi è il Veneto (2.550), seguita da Emilia Romagna (1.891), Lombardia (1.562), Lazio (1.372), Campania (1.060) e Puglia (1.001). © RIPRODUZIONE RISERVATA