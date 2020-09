Coronavirus, in Belgio primi vaccini attesi per marzo 2021

(Teleborsa) - In Belgio i primi vaccini anti Covid-19 sono attesi per marzo 2021. A riferirlo è il ministro della Salute belga Maggie De Block secondo quanto riportano i media locali. Il ministro ha fatto riferimento ai vaccini sviluppati da Sanofi.



Stando alle sue indicazioni a ricevere le prime dosi di vaccino in via prioritaria (1,5 milioni di dosi sulle 7,5 previste) a marzo e aprile saranno il personale sanitario, seguito dai più vulnerabili (persone di età superiore ai 65 anni, che possono avere patologie come diabete, obesità, ipertensione e insufficienza cardiaca, e persone di età compresa tra i 45 e i 65 anni, se hanno anche questo tipo di patologie).



Altri gruppi di persone potrebbero essere definiti in seguito con lo sviluppo degli studi sui vaccini, ha spiegato la ministra. © RIPRODUZIONE RISERVATA