Coronavirus, imprese: appello congiunto Confindustria-Bdi-Medef

(Teleborsa) -assieme alle omologhe associazioni di, rivolgono un appello congiunto ai rispettivi Governi e alle istituzioni europee, per chiedere un ampio piano perLa dichiarazione integrale verrà pubblicata domani e, secondo quanto anticipacon un comunicato, chiede unai per la ripresa europea, conNella missiva, si legge, i Presidenti delle tre organizzazioni industriali, si diconopartendo dal presupposto che non tutti i Paesi sono stati colpiti allo stesso modo dall'emergenza e che alcuni territori e settori industriali, nonostante le misure senza precedenti già prese anche per fornire liquidità al sistema, non potranno evitare l'enorme calo e le forti ripercussioni economiche su produzione, occupazione e finanza pubblica, almeno fino a quando laAl fine digli industriali italiani, tedeschi e francesi, consapevoli che le loro economie sono profondamente integrate, hanno condiviso tra le altre, le seguenti raccomandazioni: cooperazione europea e internazionale nei piani d'uscita dall'emergenza e in quelli per la ripresa;da parte dell'UE, un rafforzamento delsugli aiuti di Stato;a livello nazionale anti-cicliche per supportare la ripresa; una forte risposta fiscale che dovrà essere solidale e risposte adeguate da parte della politica con garanzia di copertura delle nuove