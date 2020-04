Coronavirus, il Viminale blinda la Pasqua. Scatta il piano anti esodo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà unacon iCon una nota delil Viminale ha chiesto ai prefettiche possono avere luogo in questo periodo, per garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza."È del tutto evidente – scrive– che, nell'attuale contesto,e dunque è necessario dedicare la massima attenzione nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sia all'interno dei comuni sia tra località diverse, compreso il. D'altronde il ragionamento degli scienziati da giorni è sempre lo stesso: basta poco a far ripartire il contagio". Un concetto ribadito questa mattina dal"Anche a Pasqua – ha affermato Lamorgese in un'intervista al Corriere della Sera – dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari e per consentire all'Italia di ripartire il prima possibile. Per questoper scongiurare i trasferimenti nelle seconde case e nelle località turistiche.Ce la faremo ma non si può abbassare la guardia adesso con atteggiamenti irresponsabili. Sarebbe un peccato vanificare ora che si intravede un po' di luce, l'immane sforzo compiuto dall'intera Nazione, a partire dal personale sanitario che ha già pagato un tributo altissimo".Il– con– prevede posti di blocco ai caselli; elicotteri di Guardia di Finanza e Capitaneria a pattugliare coste e arenili; motovedette in mare; porti presidiati; parchi e sentieri chiusi; droni in volo per controllare spostamenti e assembramenti non consentiti; e sindaci che invitano i propri concittadini a "fotografare i trasgressori e non residenti".. Due week end, come quello di Pasqua, che già da giorni sia isia ilavevano indicato anel caso in cui si fosse concesso un allentamento delle misure restrittive."Il rischio è una seconda ondata" confermache vanificherebbe tutto il lavoro fatto finora". Per questo dopo Pasqua a riaprire saranno davvero in pochi: piccole attività legate alla filiera alimentare e sanitarie, qualche azienda meccanica, forse cartolibrerie e librerie.