(Teleborsa) -, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari, tutelando la salute di aziende e visitatori. Questo l'obiettivo diill'organizzatore fieristico e congressuale con sede a Rimini e operativo a Vicenza, Milano, Brescia, Roma, Arezzo e Napoli, oltre che in Cina, Stati Uniti e Dubai con società collegate.Il progetto è statoe si concentra su ogni fase dell'esperienza fieristica o congressuale. "Abbiamo lavorato a questo piano – afferma il– con la volontà di dare una risposta completa e affidabile ai clienti e al pubblico che, oggi più di ieri, ci chiedono di potere contare su fiere e congressi per ripartire. Lo abbiamo fatto in linea con le regole sanitarie contro il Covid-19 e iche ringrazio per la presenza costante su tema".Sono– spiega Ieg in una nota – lea valle di un rigoroso protocollo normativo e organizzativo, tra le altre: navette tra aeroporto, hotel e fiera sanificate, munite di disinfettanti, con obbligo mascherine a bordo e numero viaggiatori programmato; convenzioni con società di bike sharing e monopattini, in accordo con alberghi e territorio; biglietterie e pagamenti solo on line; ingressi programmati in base alla capacity dei padiglioni e orari d'apertura delle fiere prolungati; desk distribuzione mascherine (obbligatorio indossarle e per i diversamente abili, ausili specifici, come le mascherine trasparenti per lo staff di Ieg per facilitare la relazione con i non udenti); ingressi multipli, corridoi di sicurezza e segnaletica di distanziamento; titoli d'accesso dematerializzati; controlli sul pubblico con termoscanner e percorso di sanificazione; guardaroba con ciclo automatico e coperture monouso. L'intera filiera degli allestimenti sarà – si legge nella nota – progettata e gestita in sicurezza, i. Prevista, inoltre, la, eMateriale informativo digitalizzato, produzione multimedia ePer lail protocollo prevede ilSarà istituito – fa sapere Ieg – unche definisce il comportamento in loco in presenza di casi sospetti. Dipendenti Ieg e personale di manifestazione saranno formati per garantirsi e garantire lo svolgimento delle mansioni in sicurezza, l'uso dei Dpi, il rispetto di rigide procedure per igiene personale e disinfezione, il distanziamento.E proprio sul tema dei dipendenti ilannuncia che la società ha deciso lo. "Lo adottiamo – afferma Cagnoni – a tutela dei nostri collaboratori, dei dipendenti delle società controllate e di tutto il nostro sistema relazionale. Operando su diverse regioni, lo faremo secondo i protocolli emanati ed emanandi ed è già stata presentata idonea istanza alla Regione Emilia Romagna".