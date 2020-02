© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unache sta tenendo in scacco il Paese, specie il Nord, da giorni maPer contrastare le conseguenze sull'economia delilLo ha confermato il Ministro dell'Economia,ai microfoni di Radio24."Stiamo lavorando da diversi giorni per daree per varare misure per settori colpiti dal- ha detto il Titolare del Tesoro - nel precisare cheImpossibile dare cifre" sull'impatto che il Coronavirus avrà sulla crescita dell'economia, sottolinea Gualtieri precisando però che iQuanto alla possibilità che l'Italia punti a margini di flessibilità da parte dell'Europa, Gualtieri ha risposto: " formuliamo richieste, abbiamo un dialogo edcioè "Queste sono le regole e stiamo lavorando; premesso che i"All'inizio dell'anno - prosegue - eravamo fiduciosi che con la manovra e con l'aumento degli investimenti" come' evidente che con il Coronavirus tutto ciò non è sufficiente e serve un pacchetto aggiuntivo.Sul frontesale ail numero dei contagiati in Italia mentre sioltre che, uscendo da casa nostra, in- Una collaboratrice del Governatore della Lombardia Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus e lui andrà in auto-isolamento.- dice in un video su Facebook, rendendo noto il caso di positività della sua collaboratrice - perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta diLa mia collaboratrice sta moderatamente bene, è ricoverata in ospedale sotto controllo,e mi auguro che nello spazio diha quindi precisato."Non dovremo mai dimenticarlo", ha detto il Mnistro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul Coronavirus nel sottolineare che il Paese è