(Teleborsa) - Giudicate positivamente dalle nuove parole di apertura verso l'Italia della"È un primo passo importante – afferma Gualtieri – e dimostra cheattraverso l'emissione di titoli comuni (i cosiddetti coronabond). Finora, ha sottolineato Gualtieri ai microfoni del Tg1,Insieme ad altri Paesi, e a una fetta crescente dell'opinione pubblica europea,che porti all'emissione di titoli comuni per affrontare l'emergenza".Sul fronte nazionaleUn'anticipazione deiche – ha assicurato Gualtieri – sarà "un provvedimento molto importante per potenziare l'intervento sulla liquidità, con. Sarà un impegno significativo tra i più forti in Europa".Con il prossimo decreto – ha aggiunto il Ministro – avverrà anche un "cercando di accelerare le modalità di riscossione. Poi sosterremoe naturalmente lo sforzo straordinario della sanità e della. Nessuno sarà lasciato da solo".