Coronavirus, Gruppo FS: al lavoro per produrre mascherine

(Teleborsa) -mascherine protettive al giorno per i dipendenti delle società delÈ quanto si riuscirà a produrre nello stabilimento(Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche) dia Bologna, debitamente riconvertito allo scopo. Il, che ha incassato le necessarieè promosso dalla task force cheha istituito all'inizio dell'emergenzaSi aspettasoltanto laprevista entro fine mese, dei macchinari necessari in arrivo dalla Cina:saranno destinati a confezionare mascherine diper il. A regime ogni giorno potranno essere prodottidel primo modello edel secondo.per coprire il fabbisogno interno e la sovrapproduzione verrà gratuitamente offerta alla Protezione Civile con cui il Gruppo sta collaborando ormai da settimane. Del resto l'attesissima, quella della "convivenza" con il virus, il cui inizio è previsto anon si preannuncia certo breve e l'uso di mascherine protettive laLa decisione di trasformare lon centro per la produzione di questi dispositivi sanitari rientra - si legge nella nota - tra le tante iniziative promosse danel contrasto alla diffusione del covid-19, con l'obiettivo di offrire i massimi livelli dicontro la