(Teleborsa) - Il Commissario Uesi unisce all'appello della presidente della BCE Christine Lagarde affinché i Paesi europei non ritirino troppo presto le misure a sostegno dell'economia.Per garantire unanuova e più inclusiva, infatti, per Gentiloni occorre "attuare i piani die evitare qualunque rimozione prematura delle politiche di sostegno". Nel suo intervento alla conferenza T20 ha inoltre esortato le economie del G20 "a continuare a lavorare assieme per rispondere alla pandemia, mentre si impegnano nella transizione verde", sostenendo che si è di fronte a "una nuova era per il"."Non è solo per il cambio della guardia a Washington", ha spiegato, "le sfide che affrontiamo oggi richiedono una risposta comune. Sconfiggere la. Affrontare il. Rilanciare le nostre economie. Invertire l'aumento delle". Il Commissario Ue ha infine espresso profonda fiducia nel ruolo dell'Italia: "So che è totalmente impegnata a raccogliere queste sfide – ha detto – attraverso questa presidenza del G20".