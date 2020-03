Coronavirus, Generali e Alleanza lanciano nuove coperture assicurative

(Teleborsa) - Generali Italia e Alleanza Assicurazioni lanciano - in tutta Italia senza limiti territoriali - i primi nuovi servizi e garanzie per le famiglie e le imprese per affrontare il Covid-19 e avviano una campagna di informazione capillare rivolta a tutti i clienti per far conoscere servizi e garanzie, già presenti nelle polizze, utili per tutelarsi in questo contesto.



Per le famiglie è prevista una diaria da ricovero in caso di ospedalizzazione e erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva. Per gli imprenditori, sostegno alle imprese con indennità in caso di interruzione di attività.



Le coperture sono attivabili in tutta Italia senza limiti territoriali.



Generali lancia una campagna di informazione rivolta a tutti i clienti per far conoscere servizi e garanzie, già presenti nelle polizze, utili per tutelarsi nel contesto del Coronavirus.





