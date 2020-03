Coronavirus, Furlan: garantire salute in tutti settori lavorativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ha fatto benissimo ilperchè la tutela della salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa". Lo ha detto oggi in una intervista a "la Repubblica" il Segretario generale della Cisl, Annamaria. "Insieme con Cgil e Uil abbiamo inviato una lettera a tutti i presidenti delle associazioni imprenditoriali e allo stesso Conte in cui affermiamo lala sicurezza e la salute delle persone in tutti i luoghi di lavoro - prosegue - aggiungendo che in caso disarebbe stato possibile rallentare la produzione fino alla decisione drastica diLe condizioni insono oggettivamente diverse e peggiori che nel resto del Paese. Se è necessario chiudere un impianto lo si faccia a salvaguardia della salute di chi vi lavora ma ancheFurlan aggiunge che "èche nessuno dei lavoratori coinvolti perda. Il provvedimento suiancora non lo abbiamo visto, ma quello che è stato annunciato si muove in quella direzione.. L'importante è che vengano tutelati tutti i lavoratori con la Cig ordinariae conper tutti gli altri. Tutti devono essere sostenuti, dai lavoratori atipici a coloro che hanno un contratto di somministrazione.