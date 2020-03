Coronavirus, Fontana chiede misure più stringenti in Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci, chiedono tutti la stessa cosa:. Lel'abbiamo visto in queste settimane,. A scriverlo su FacebookPresidente della Regione Lombardia, confermando di aver terminato ildopo che una sua collaborazione era risultata positiva al Coronavirus.Giorni di preoccupazione per il nostro Paese, chiamato mai come in questo momento a reagire. "Gli italiani hanno sempre avuto la forza di ripartire, anche nei momenti di difficoltà.ha scritto su Facebook il Ministro degli EsteriIntanto insembra iniziare il tempo della: in occasione dell'arrivo del presidente Xi Jinping a Wuhan per la sua prima visita nella città focolaio del coronavirus dallo scoppio della crisi, l'agenzia Xinhua ha pubblicato alcuni commenti sugli sforzi cinesi contro l'epidemia. Wuhan è un luognella lotta al virus., si sottolinea in un'altra dichiarazione.