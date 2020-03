© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'impatto economico del coronavirus inquest'anno ci sarà una. Lo afferma ilin un blog diil direttore del Dipartimento Europeo del Fondo.i servizi non essenziali chiusi dai decreti dei Governi rappresentano" e questo vuol dire che "ogni mese che questi settori restano chiusi si traduce in un calo dele questo prima di prendere inLa via maestra resta non solo, ma anche in maniera coerente alloin atto. "Tutti i paesi in Europa devono rispondere in modo aggressivo all", sottolinea ance il FMI sottolineando che "e gli spazi di bilancio è sicuramente questo". Infine, si rileva, che nelle economie avanzatesono stati giustamente sospesi".