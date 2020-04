Coronavirus, Fitch taglia rating Italia a BBB-: outlook stable, Pil -8%, debito a 156

Ultimo aggiornamento: 22:31

taglia il rating dell'portandolo da 'BBB' a 'BBB-'. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l'Italia è programmata per il 10 luglio 2020 ma Fitch ha ritenuto «che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata». Il taglio al rating, sottolinea l'agenzia, «riflette il significativo impatto della pandemiasull'economia italiana» che nel 2020 secondo Fitch dovrebbe registrare un calo dell'8%.«Il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus sull'economia italiana e sulla posizione di bilancio». Lo afferma Fitch in una nota prevedendo una contrazione del pil dell'8% nel 2020, con un pil al 156%. L'outlook stabile riflette l'idea che gli acquisti della Bce faciliteranno la risposta dell'Italia alla pandemia e allenteranno i rischi di rifinanziamento.