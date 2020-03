Milioni di tulipani, ranuncoli, steli di fresia, ortensie ed altre piante e fiori tipici del distretto floricolo della Versilia saranno distrutte nei prossimi giorni. Il coronavirus colpisce anche loro: niente concvegni, niente venti, niente cerimonie, niente allestimenti, e quindi milioni di fiori e piante in vaso invendute. Per il sistema fiori di Viareggio è il più grave momento della sua storia. Ancora non c'è un calcolo esatto del danno economico, ma è sicuramente rilevante. Secondo Coldiretti si tratta di decine di milioni di euro. Solo nel distretto viareggino - spiega l'associazione - andranno in fumo «milioni di esemplari, giunti a maturazione, stoccati e pronti per il mercato». «Sono settimane di lavoro ed investimenti e programmazione» che «non produrranno nessun risultato economico. Fiori e piante sono prodotti deperibili e per questa ragione dovranno essere distrutti e smaltiti».

Dice Maurizio Fantini, direttore di Coldiretti Lucca che «con la scusa del Coronavirus le esportazioni di fiori toscani sono state ingiustamente bloccate alle frontiere con motivazioni pretestuose e grave danno per le imprese mentre si moltiplicano i casi di carichi di prodotti florovivaistici fermati alle dogane dei Paesi vicini, Francia in primis». Il coronavirus - ricorda Coldiretti - non si trasmette con le piante e non c'è dunque alcun rischio nella loro immissione sul mercato.

Purtroppo - analizza ancora Fantini - non nutriamo grandi aspettative nemmeno per la domenica delle Palme. Sta andando in fumo il 75% del fatturato annuale del settore che si concretizza in questi mesi. Siamo al dramma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».